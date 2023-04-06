В Минсельхозе заявили, что РФ движется к самообеспечению деминерализованной сывороткой

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россия постепенно движется к полному самообеспечению деминерализованной сывороткой, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"В целом производим порядка 200 тыс. тонн деминерализованной сыворотки в год, потому что у нас хорошо развито производство сыров. По (производству сыворотки с уровнем деминерализации - ИФ) 40-70% идем даже с ростом. И в прошлом году был рост, и в этом году на 25% за два месяца по объему производства выросли, и покрываем большую часть потребности своим производством", - заявила Лут журналистам.

По ее словам, общий объем импорта сыворотки в прошлом году составил 32 тыс. тонн. "Поэтому по большому счету мы плавно движемся к полному покрытию потребностей по всей деминерализованной сыворотке собственным производством", - сообщила Лут.

Меняется ситуация и в сильно пока зависящем от импорта секторе производства сыворотки с уровнем деминерализации 90%, которая предназначена для выпуска сухих молочных смесей (заменителей грудного молока). Общая потребность в ней составляет 3 тыс. тонн в год.

Выпуск этой сыворотки наладила компания "Сыры Кубани" (входит в Агрокомплекс им. Ткачева), которая в прошлом году уже произвела 1 тыс. тонн и продолжает наращивать мощности, сообщила Лут. "Объективно, наверное, одной компанией мы, конечно, не справимся, но другие сырные производства тоже работают над организацией производства этой сыворотки", - сказала она, добавив, что для этого необходимо пройти несколько этапов согласования.

По ее словам, в настоящее время такая сыворотка поставляется в основном из Белоруссии. Но не исключено, что в течение двух лет российские компании могут нарастить производство до 2 тыс. тонн. Таким образом, РФ будет полностью обеспечена своей сывороткой для производства заменителей грудного молока.