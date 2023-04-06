РФ не планирует ограничивать импорт картофеля и овощей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россия не планирует ограничивать импорт картофеля и овощей, поскольку производство этой продукции сильно зависит от сезонности, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. В то же время, по ее словам, в стране активизируется работа по созданию сортов, которые можно долго хранить.

"Конечно, никаких ограничений по импорту быть не может, потому что тогда мы остаемся без нужного объема продукции. Нам это точно не надо", - сказала она.

Лут сообщила, что за 2022 год в РФ в организованном секторе было собрано 7,2 млн тонн картофеля, что на 600 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Общий объем производства с учетом личных подсобных хозяйств составил 18,8 млн тонн. Овощей собрано более 13 млн тонн.

И, тем не менее, необходимость в импорте есть, он, как правило, начинается в апреле. "У нас есть и строятся хорошие хранилища, есть меры поддержки, но чтобы дотянуть со своими овощами до конца сезона, надо работать с сортами. То, что мы планируем делать", - сказала она, уточнив, что речь идет о сортах, которые обладают большей лежкостью, не портятся, "остаются в нормальных потребительских характеристиках".

Говоря о поставках томатов из Турции, ограниченных квотой в 350 тыс. тонн, Лут сообщила, что это нишевой продукт, который не рассматривается как фактор влияния на рынок.

По ее словам, квота пока не выбрана, но и обращений о ее увеличении не было. "Будет обращение - мы можем увеличить квоту, но тут вопрос спроса. Если посмотреть на предпочтения - а мы следим за индексом потребления - то все равно наши томаты нравятся больше, - сказала она. - И то, что мы уже давно "сидим" в этой квоте в 350 тыс. тонн и никак ее не выберем, тоже говорит о спросе. Мы верим и видим, что потребитель голосует за отечественный товар".

Лут сообщила, что ситуация с обеспечением томатами в стране стабильная. Их производство составило всего 3 млн тонн, при этом порядка 1 млн тонн - в защищенном грунте.

Решение об увеличении квоты на поставки томатов из Турции до 350 тыс. тонн действует с середины апреля 2022 года.

РФ начала квотировать поставки томатов из Турции из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле 2019 года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн, весной 2021 года - до 300 тыс. тонн (совокупным итогом).