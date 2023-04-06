В правительстве заявили о возможности нарастить независимые расчеты между РФ и Вьетнамом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на сессии российско-вьетнамской межправительственной комиссии о возможности расширения инструментов для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом.

"Есть инструменты для наращивания независимых расчетов. Часть из них уже запущены, и их действие может быть расширено (Вьетнамско-Российский совместный банк - ИФ). Часть прорабатывается, и, надеюсь, вскоре будет развернуто полномасштабно", - сказал он.

По его словам, Россия готова работать над тем, чтобы создавать комфортные условия для развития деловых связей между компаниями из России и Вьетнама. В частности, у представителей российского бизнеса есть предложения по совместным проектам в области искусственного интеллекта, образования, диджитал-спорта, туризма, а также логистической инфраструктуры, автопрома, фармацевтики.

"Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений", - сказал Чернышенко.

Он также заявил о важности наращивания взаимного турпотока, развития индустрии гостеприимства и предложил для этого на взаимной основе открыть Национальные туристические офисы в России и Вьетнаме. Этот шаг, по его словам, позволит установить партнерские отношения между профильными компаниями двух стран, создаст возможности обмена опытом, совместной подготовки кадров, а также позволит повысить взаимную заинтересованность в туристических поездках.

По итогам прошлого года Вьетнам посетили порядка 30 тысяч российских туристов. В предпандемийный 2019 год число российских туристов, прибывавших во Вьетнам в организованных группах и индивидуально через туристические компании, превысило 600 тысяч человек. Сейчас туристические обмены затруднены в связи с отсутствием между двумя странами прямого авиасообщения.

Зампред правительства Вьетнама Чан Хонг Ха сообщил, что обсудил с Чернышенко вопросы энергетики и изменения климата.