Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Власти Вьетнама заявили, что не поддерживают санкции против РФ и изоляцию страны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь.

"Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией".

"Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации. (...) Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.

Вьетнам Дмитрий Чернышенко Фам Минь Чинь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции проходит 11-я акция протеста против пенсионной реформы

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

В Минске считают, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие применять не придется

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Берлускони назначили курс химиотерапии для лечения лейкемии

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Недавно покинувший больницу папа римский Франциск провел мессу в Страстной четверг

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Президент Финляндии принял отставку правительства страны

Мошенники создали фейковый сайт Казахстанской фондовой биржи

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили шесть ракет HIMARS при ночном обстреле Мелитополя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });