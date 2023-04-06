Власти Вьетнама заявили, что не поддерживают санкции против РФ и изоляцию страны

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вьетнам не поддерживает санкции против России и изоляцию страны, заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь.

"Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие", - заявил Фам Минь Чинь в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Премьер-министр добавил, что рад укреплению и развитию стратегического партнерства России и Вьетнама, и сообщил о необходимости повышения качества этого сотрудничества "в соответствии с нынешней ситуацией".

"Я очень признателен за теплый прием, оказанный нашей делегации. (...) Вьетнам - наш надежный и давний партнер, наши отношения более 70 лет не подвержены изменениям и никакой конъюнктуре. Точно не мы будем менять наши отношения, которые были установлены нашими предками", - заявил в свою очередь вице-премьер Чернышенко.