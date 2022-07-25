"Росатом" собрался построить во Вьетнаме ветропарк мощностью 128 МВт

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" и вьетнамская An Xuan Energy подписали соглашение о сотрудничестве в ветроэнергетике, в рамках которого планируется сооружение ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла. Об этом сообщила российская компания в своем официальном телеграм-канале.

"Мы сформировали большой опыт в качестве девелопера ветроэнергетических проектов в России и готовы применять наши компетенции за рубежом. "Росатом" уже реализует ряд проектов во Вьетнаме в сфере энергетики и науки, и сейчас эти сферы сотрудничества расширяются", - приводятся в сообщении слова гендиректора "НоваВинда" (ветроэнергетический дивизион "Росатома") Григория Назарова.

В начале 2022 года замгендидерктора "НоваВинда" Егор Гринкевич в рамках Экспо-2020 рассказывал о цели "Росатома" создать к 2030 году портфель зарубежных проектов в ветроэнергетике общей мощностью до 5 ГВт. Одним из приоритетных направлений Гринкевич называл Юго-Восточную Азию и, в частности, Вьетнам.

На данный момент портфель проектов "НоваВинда" в России составляет 1,7 ГВт.

"НоваВинд" создано "Росатомом" в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%.