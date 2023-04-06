В РФ за сутки COVID-19 заболели более 9,3 тыс. человек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 9,3 тыс. случаев, скончались 39 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"Выявлено 9 371 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 155 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 10,7%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 636 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 735.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 39 человек, накануне сообщалось о 36 умерших.

"Выздоровели за сутки 10 879 человек, или на 7,9% меньше в сравнении с 5 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 689 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 459 умерших и 22 060 308 выздоровевших.