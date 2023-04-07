В России суточный прирост COVID-19 составил 8 915 новых случаев

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 8 915 новых случаев заражения коронавирусом против 9371 днем ранее, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Умерли 38 заболевших, накануне сообщалось о 39 летальных случаев.

За сутки были госпитализированы 1167 человек с COVID-19, что на 1% больше, чем днем ранее.

В Москве суточный прирост коронавирусной инфекции составил 1140 новых случаев против 1589 днем ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". За сутки в больницы положили 113 заболевших. Умерли девять пациентов с COVID-19, днем ранее сообщалось о восьми умерших.

Всего с начала пандемии в стране выявили 22 698 025 случаев заражения коронавирусом, в Москве - 3 486 395 случаев. Общее число умерших с COVID-19 составило 397 497, в столице - 48 512.