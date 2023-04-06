Глава МЧС заявил, что масштабные арктические учения будут проводиться раз в два года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что масштабные межведомственные арктические учения будут проходить раз в два года.

Как сообщил министр в четверг, "каждый раз учения будут усложняться".

Куренков также заявил об укреплении сотрудничества с зарубежными странами по вопросам безопасности в зоне учений "Безопасная Арктика - 2023".

"Ваше участие является ярким подтверждением интереса к Арктике и гуманитарной миссии на международном уровне, а также демонстрирует нашу открытость и готовность к укреплению сотрудничества в области обеспечения безопасности", - заявил министр на встрече с иностранными представителями на базе российского предприятия "Атомфлот" в Мурманске в четверг.

По словам Куренкова, Арктика сегодня является одним из наиболее перспективных регионов не только в России, но и всего мира.

В свою очередь представители иностранных государств отметили масштабность проводимого учения и подготовку российских специалистов.

В настоящее время крупное межведомственное учение "Безопасная Арктика - 2023" МЧС РФ проходит в Арктике с 6 по 7 апреля по инициативе Куренкова и по поручению президента РФ Владимира Путина. Участие в нем принимают 21 федеральный орган исполнительной власти, две госкорпорации и 11 организаций, а также почти 40 представителей из 13 стран.