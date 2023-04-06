Крупное межведомственное учение "Безопасная Арктика - 2023" МЧС РФ стартует в Арктике

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ с 6 по 7 апреля проведет масштабное межведомственное опытно-исследовательское учение "Безопасная Арктика - 2023" по инициативе главы министерства Александра Куренкова и по поручению президента РФ Владимира Путина.

В учении примут участие 21 федеральный орган исполнительной власти, две госкорпорации и 11 организаций, а также более 40 представителей из девяти стран.

"Участвовать в практических мероприятиях будет группировка, превышающая 3,5 тыс. специалистов и 650 единиц техники", - приводит слова министра пресс-служба МЧС РФ.

Чрезвычайным ведомством запланированы практические мероприятия и деловая программа на территории девяти регионов Арктической зоны. Отмечается, что "участникам предстоит решить 110 опытно-исследовательских задач, 35 из которых практические, связанные с апробацией или сравнительными испытаниями конкретных образцов техники, технических средств, оборудования, экипировки и снаряжения".

Помимо этого, с 3 апреля стартовала "Неделя безопасности в Арктике" для детей школьного возраста и молодежи. Добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с сотрудниками МЧС проводят открытые уроки по безопасности в природной и техногенной среде.

"Волонтеры Национального центра своей ежедневной слаженной работой по поиску пропавших, профилактике безопасного поведения в детской среде, социальной активностью давно доказали, что на них можно положиться. Проведение совместных учений "Безопасная Арктика - 2023" с сотрудниками МЧС России - очередное тому подтверждение", - приводит слова председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской пресс-служба МЧС РФ. По ее словам, благодаря данной инициативе добровольцы смогут перенять опыт у сотрудников чрезвычайного ведомства по спасению людей в условиях ЧС.

Межведомственное опытно-исследовательское учение МЧС РФ "Безопасная Арктика - 2023" завершится 7 апреля вместе с крупной арктической научно-исследовательской экспедицией в Салехарде.