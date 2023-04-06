Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Крупное межведомственное учение "Безопасная Арктика - 2023" МЧС РФ стартует в Арктике

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ с 6 по 7 апреля проведет масштабное межведомственное опытно-исследовательское учение "Безопасная Арктика - 2023" по инициативе главы министерства Александра Куренкова и по поручению президента РФ Владимира Путина.

В учении примут участие 21 федеральный орган исполнительной власти, две госкорпорации и 11 организаций, а также более 40 представителей из девяти стран.

"Участвовать в практических мероприятиях будет группировка, превышающая 3,5 тыс. специалистов и 650 единиц техники", - приводит слова министра пресс-служба МЧС РФ.

Чрезвычайным ведомством запланированы практические мероприятия и деловая программа на территории девяти регионов Арктической зоны. Отмечается, что "участникам предстоит решить 110 опытно-исследовательских задач, 35 из которых практические, связанные с апробацией или сравнительными испытаниями конкретных образцов техники, технических средств, оборудования, экипировки и снаряжения".

Помимо этого, с 3 апреля стартовала "Неделя безопасности в Арктике" для детей школьного возраста и молодежи. Добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с сотрудниками МЧС проводят открытые уроки по безопасности в природной и техногенной среде.

"Волонтеры Национального центра своей ежедневной слаженной работой по поиску пропавших, профилактике безопасного поведения в детской среде, социальной активностью давно доказали, что на них можно положиться. Проведение совместных учений "Безопасная Арктика - 2023" с сотрудниками МЧС России - очередное тому подтверждение", - приводит слова председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской пресс-служба МЧС РФ. По ее словам, благодаря данной инициативе добровольцы смогут перенять опыт у сотрудников чрезвычайного ведомства по спасению людей в условиях ЧС.

Межведомственное опытно-исследовательское учение МЧС РФ "Безопасная Арктика - 2023" завершится 7 апреля вместе с крупной арктической научно-исследовательской экспедицией в Салехарде.

МЧС РФ Арктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Малгобекском районе Ингушетии идет перестрелка

Минсельхоз РФ не планирует отменять пошлину на экспорт подсолнечника

В Москве открывается международная литературная ярмарка non/fiction

Детский омбудсмен сообщила, что Машу Москалеву забрала мать

В Ингушетии нашли мертвым подозреваемого в недавних нападениях на полицию

Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

Что произошло за день: среда, 5 апреля

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

Военная операция на Украине

В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки

На "Мосбирже" доллар подорожал на 31,5 копейки, евро подорожал на 48,5 копейки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });