Глава МЧС анонсировал проведение новой экспедиции на острове Большевик

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет экспедицию на острове Большевик 8 апреля, заявил глава министерства Александр Куренков.

"Уже завтра мы начинаем подготовку к следующему учению. Будет проведена исследовательская экспедиция на Северную Землю (архипелаг - ИФ), остров Большевик. Уже сегодня сотрудниками проводятся необходимые подготовительные мероприятия", - сказал министр на пленарном заседании, посвященном арктическому учению, в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в пятницу.

По словам Куренкова, проведение данных мероприятий в арктической зоне поможет сократить время реагирования на возможные происшествия. Помимо этого, специалисты МЧС проконтролируют обеспечение безопасности в туристических местах Арктики.

Ранее в пятницу на совещании в Центре управления кризисными ситуациями (ЦУКС) по Ямало-Ненецкому автономному округу Куренков заявил о завершении крупного опытно-исследовательского учения "Безопасная Арктика - 2023". Всего за два дня проведения мероприятий в девяти северных регионах отработано 16 вводных и решено около 120 опытно-исследовательских задач.

"Проведенный комплекс учебных, практических, научных исследований и мероприятий продемонстрировал способность и готовность сил и средств действовать в суровых северных широтах. Мы смогли на практике испытать передовые образцы техники и снаряжения, апробировать новую тактику действий спасательных подразделений", - отметил министр.

Межведомственное опытно-исследовательское учение МЧС РФ "Безопасная Арктика - 2023" завершилось 7 апреля вместе с крупной арктической научно-исследовательской экспедицией в Салехарде.

Учение проходило в Арктике с 6 по 7 апреля по инициативе главы министерства Александра Куренкова и по поручению президента РФ Владимира Путина. Участие принимали 21 федеральный орган исполнительной власти, две госкорпорации и 11 организаций, а также почти 40 представителей из 13 стран.