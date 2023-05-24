Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Думе рассмотрят перенос сроков аттестации гидов на активных маршрутах на год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Отсрочка закона об обязательной аттестации инструкторов-проводников позволит не отменять большое количество туристических программ, запланированных на 2023 год, из-за отсутствия аттестованных специалистов, считает глава комитета РСТ по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

"На сегодняшний день из шести организаций, которые вошли в реестр аттестующих, ни у одной не подготовлена программа аттестации и нет ни одного аттестованного инструктора-проводника. Мы давно ведем диалог с Минэкономразвития, предлагали сдвинуть введение этой аттестации как раз для того, чтобы не замораживать исполнение большого количества программ в этом году из-за отсутствия аттестованных специалистов. Минэкономразвития решило внести еще более существенные изменения в документ, и сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам Мамонтова, перенос закона на год позволит туркомпаниям уверенно провести аттестацию.

Ранее Минэкономразвития внесло в Госдуму предложение о переносе срока обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных маршрутах на год - до 1 июля 2024 года.

Согласно принятому в 2021 году закону, до 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи.

Минэкономразвития РСТ Госдума RussiaDiscovery Вадим Мамонтов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пропавшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии найдены живыми

В Кремле считают Польшу враждебным для России государством

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об атаке украинских катеров-беспилотников на корабль "Иван Хурс"

В РПЦ считают чрезмерной тревогу музейщиков по поводу передачи "Троицы" Рублева

Военная операция на Украине

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" стартовал к МКС с Байконура

Ученые попросили главу Минкультуры РФ не допустить разрушения иконы "Троица"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте пойдут на поддержку участников СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });