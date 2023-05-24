В Думе рассмотрят перенос сроков аттестации гидов на активных маршрутах на год

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Отсрочка закона об обязательной аттестации инструкторов-проводников позволит не отменять большое количество туристических программ, запланированных на 2023 год, из-за отсутствия аттестованных специалистов, считает глава комитета РСТ по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

"На сегодняшний день из шести организаций, которые вошли в реестр аттестующих, ни у одной не подготовлена программа аттестации и нет ни одного аттестованного инструктора-проводника. Мы давно ведем диалог с Минэкономразвития, предлагали сдвинуть введение этой аттестации как раз для того, чтобы не замораживать исполнение большого количества программ в этом году из-за отсутствия аттестованных специалистов. Минэкономразвития решило внести еще более существенные изменения в документ, и сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам Мамонтова, перенос закона на год позволит туркомпаниям уверенно провести аттестацию.

Ранее Минэкономразвития внесло в Госдуму предложение о переносе срока обязательной аттестации инструкторов-проводников на активных маршрутах на год - до 1 июля 2024 года.

Согласно принятому в 2021 году закону, до 1 июля 2023 года все инструкторы-проводники на активных туристских маршрутах должны пройти аттестацию для продолжения работы и получить соответствующие бейджи.