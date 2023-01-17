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В РСТ опасаются, что инструкторы-проводники не успеют пройти аттестацию до июля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Все инструкторы-проводники, которые работают на активных туристских маршрутах в России, должны пройти аттестацию до 1 июля, чтобы получить право работать после этой даты, но процедура аттестации еще не начиналась, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Только в конце декабря в реестре появились три сертифицированные организации, которые уполномочены на проведение аттестации - "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", в том числе ее Петропавловск-Камчатский филиал, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Федерация альпинизма России", - рассказал глава комитета РСТ по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

Он надеется, что в период между зимним и летним сезоном будет расширен перечень организаций, а инструкторы-проводники смогут пройти аттестацию и войти в реестр.

Руководитель правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов отметил, что для проведения аттестации инструкторов-проводников до 1 июля необходимо как минимум 50 таких организаций.

"Мы надеемся на то, что дату обязательности перенесут как минимум на полгода. Хотя никаких нормативных движений пока в этой части не видно, я думаю, что мы без этого не обойдемся, иначе у нас с 1 июля люди перейдут в незаконную фазу деятельности не по своей вине", - сказал он.

По словам Мохова, отложить обязательные требования для инструкторов-проводников необходимо не только потому, что процесс затянулся и сложно уложиться в сроки.

"Нужна популяризация необходимости прохождения аттестации. Важно понимать внутреннее сопротивление самих инструкторов-проводников, многие из которых не приняли новую форму аттестации, либо вообще ничего о ней не знают. У них и раньше было много различной подготовки и аттестации, которые существовали в Федерации спорта. А сейчас им предлагают заново доказывать свое право на осуществление деятельности", - считает он.

Кроме того, процесс аккредитации затягивается из-за жестких требованиям к самим уполномоченным организациям.

"Они должны иметь образовательную лицензию и программы обучения, утвержденные в соответствии со стандартами образовательных организаций. А у нас большая часть организаций, которые занимались подготовкой аттестации инструкторов-проводников, горных инструкторов - это спортивные организации. И готовили они по спортивным стандартам, по стандартам МЧС. Получается, что им нужно либо получать образовательную лицензию, а это совсем не просто и не быстро. Плюс они должны иметь стаж в этой части не менее 5 лет, а также региональные филиалы, позволяющие осуществлять аттестацию на территории РФ. Есть и другие требования, но эти самые сложные", - пояснил Мохов.

Закон об обязательной регулярной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников был принят в 2021 году. Он вводит единые нормы по оказанию услуг в этой сфере, порядок и критерии аттестации представителей всех трех профессий и предусматривает меры защиты национального туристского рынка. Аттестация инструкторов-проводников, экскурсоводов и гидов-переводчиков началась 1 июля 2022 года и в течение года была добровольной. После 1 июля 2023 года гиды и инструкторы работать без аттестации легально не смогут.

В апреле 2022 года в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявляли, что до конца года должны были пройти аттестацию более 5000 экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников. В августе 2022 года в Ростуризме говорили, что до конца запустят и оцифруют реестры гидов и экскурсоводов, а также турагентств. В октябре Ростуризм был ликвидирован.

РСТ RussiaDiscovery Вадим Мамонтов РАНХиГС Федерация альпинизма Георгий Мохов МЧС
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