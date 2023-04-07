МИД РФ призвал Палестину и Израиль придерживаться резолюций ООН

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Процесс палестино-израильского израильского урегулирования отброшен далеко назад, нынешние столкновения могут привести к дальнейшей эскалации, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, процесс отброшен далеко назад в результате многих событий - в результате столкновений, односторонних мер, которые принимаются палестинцами и израильтянами и которые сейчас вылились в очень серьезные столкновения, чреватые дальнейшим обострением обстановки", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре в пятницу.

Министр отметил, что российская сторона "разделяет необходимость вернуться к основополагающим решениям ООН о тех принципах, на которых должен идти прямой диалог между палестинцами и израильтянами о формате так называемого двухгосударственного решения".

В последние дни на фоне священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В ночь на пятницу из сектора Газа запустили более 40 ракет по Израилю, а израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в Ливане. Накануне также ракетному обстрелу из Ливана подвергся север Израиля.