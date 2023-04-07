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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

За ночь в сторону Израиля из сектора Газа выпустили больше 40 ракет

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Не менее 44 ракет было выпущено за ночь из сектора Газа в сторону Израиля, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари сообщил, что девять ракет не смогли пересечь границу, 12 были отправлены в сторону моря, 14 приземлились на открытой местности в Израиле, одна попала в населенный район в южном городе Сдерот и восемь были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".

ВВС Израиля нанесли атаки по более десяти объектам группировки "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на запуски ракет. Израильская армия использовала около 50 тонн боеприпасов. По словам Хагари, ЦАХАЛ усиливает присутствие пехоты и артиллерии на юге и севере страны.

Военные призвали жителей городов, расположенных рядом с сектором Газа не отходить далеко от бомбоубежищ до дальнейшего уведомления.

Утром 7 апреля ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам в секторе Газа после ракетного обстрела севера страны с территории Ливана накануне. По сообщению армейской пресс-службы, за пусками ракет по Израилю из Ливана стоит группировка "ХАМАС".

Ранее самолеты Израиля атаковали несколько объектов "ХАМАСа" на юге Ливана. ЦАХАЛ пообещал, что не позволит ХАМАСу действовать с территории Ливана, и считает власти Ливана ответственным за все обстрелы с его территории.

Израиль Газа ХАМАС ЦАХАЛ Ливан Сектор Газы
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