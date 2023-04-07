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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Около 50 тыс. человек призовут весной в армию в Западном военном округе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Около 50 тыс. человек с территории Западного военного округа (ЗВО) планируется направить в ходе весеннего призыва на срочную службу, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО Игорь Головач.

"В соответствие с заданием Генштаба РФ перед субъектами РФ в зоне ответственности ЗВО стоит задача призвать и направить для прохождения военной службы в вооруженные силы и другие федеральные органы исполнительной власти порядка 50 тыс. граждан", - сказал Головач в пятницу на пресс-конференции, посвященной весенней призывной кампании.

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"Количество призывников несколько выше, чем в предыдущие призывы, однако данное увеличение задания связано не с проведением специальной военной операции, а с увеличением численности вооруженных сил", - добавил Головач.

Так, весной 2022 года в армию с территории ЗВО было призвано порядка 45 тысяч человек.

Организованные отправки призывников в войска начнутся с 20 апреля.

Призывники будут проходит службу в воинских частях, дислоцированных на территории ЗВО. Кроме того, значительная часть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части. В ходе текущей призывной кампании будет продолжена практика направления призывников в спортивные, научные и научно-производственные роты.

"Все военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут привлекаться для выполнения боевых и специальных задач в зоне проведения СВО", - отметил Головач.

В ЗВО входят Республика Карелия, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Москва и Санкт-Петербург.

Как сообщалось, 1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания.

30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

По данным Минобороны РФ, весной прошлого года на срочную службу (1 год) призвали 134 500 человек, осенью - 120 тыс. новобранцев.

ЗВО Игорь Головач
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