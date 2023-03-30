Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о призыве в апреле-июле 2023 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года, он коснется граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Призваны будут 147 тыс. человек, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также постановил "осуществить (...) увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

Ранее в четверг председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в армию в ходе весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты РФ - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Он также сообщил, что планируемое в РФ поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве.

"Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу", - сказал Картаполов.

По его словам, сам законопроект Госдума планирует рассмотреть после 17 апреля, и принять в весеннюю сессию.

Согласно тексту законопроекта, решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 30 марта

В Думу внесен пакет законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков

Замгубернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в коррупции

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

"АвтоВАЗ" изменил сроки корпоративного отпуска на фоне перебоев с поставками деталей

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Суд в Москве арестовал журналиста The Wall Street Journal из США по делу о шпионаже

Лавров на следующей неделе посетит Турцию

Главой правительства ДНР предложено назначить первого вице-премьера Солнцева

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Правительство РФ выделит более 2,5 млрд руб. на бесплатное переобучение граждан

Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже

Песков заявил, что журналиста из США задержали в РФ с поличным по подозрению в шпионаже

Редакция The Wall Street Journal обеспокоена задержанием своего корреспондента в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });