Путин подписал указ о весеннем призыве

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о призыве в апреле-июле 2023 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года, он коснется граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет. Призваны будут 147 тыс. человек, говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также постановил "осуществить (...) увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

Ранее в четверг председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных в армию в ходе весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты РФ - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Он также сообщил, что планируемое в РФ поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве.

"Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу", - сказал Картаполов.

По его словам, сам законопроект Госдума планирует рассмотреть после 17 апреля, и принять в весеннюю сессию.

Согласно тексту законопроекта, решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе. При этом призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).