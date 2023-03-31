В Генштабе исключили отправку призывников в зону СВО

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В российском Генштабе заявили, что не будут направлять срочников в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции", - сказал представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию 147 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв на срочную службу в армию (на один год) стартует 1 апреля.