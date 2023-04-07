Половину мест на паромах калининградской линии предложили зарезервировать для фур

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Необходимо резервировать половину мест на паромах линии Усть-Луга - Балтийск для автоперевозчиков, считает инициативная группа международных автомобильных перевозчиков Калининградской области.

Документ с этим предложением подписали представители 231 автопредприятия региона. На заседании группы, в котором принимали участие и представители областной власти, автоперевозчики констатировали, что ситуация на паромной линии не улучшается, мест для автопоездов на судах недостаточно.

Для регулирования ситуации автоперевозчики предлагают, чтобы каждый месяц между ними распределялось 400 мест на паромах. По их оценке, в настоящее время это составляет лишь 50% от провозных мощностей имеющихся судов, так что такая квота "не ущемляет интересы министерства обороны, правительства Калининградской области и не наносит вред целям обеспечения безопасности региона, функционирования региона (государственные и муниципальные строительные объекты, "Водоканал" и прочие потребители)".

Список перевозчиков, желающих участвовать в квотировании, предлагается публиковать на сайте Министерства развития инфраструктуры Калининградской области с указанием номеров автотранспортных средств и прицепов.

"Квота выдается не на конкретную дату, а на период (месяц, квартал). Перевозчик может поставить транспортное средство только с указанными в заявочной компании номерами, - говорится в документе. - Предложенный механизм в случае должного контроля за номерами ТС в разы сократит проблему перепродажи брони, сделает бессмысленным работу ботов".

Сейчас три парома линии Усть-Луга - Балтийск ходят полностью загруженными. Один паром находится на ремонте. Места на судах отдаются в приоритетном порядке железнодорожным грузам, хотя и для автоперевозчиков выполнялись отдельные рейсы.

В середине марта калининградский губернатор Антон Алиханов сообщил, что морские перевозки грузов между регионом и основной территорией России обеспечивают 18 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Петербург - Балтийск, Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.