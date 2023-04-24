"Совфрахту" одобрили заявку на субсидирование перевозок в Калининград почти на 1 млрд руб.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морских и речных перевозок (Росморречфлот) одобрило заявку АО "Совфрахт" на получение субсидий для осуществления грузового транзита в Калининградскую область и из нее. Это следует из материалов портала предоставления мер финансовой государственной поддержки.

В протоколе подведения итогов отбора от 21 апреля говорится, что с "Совфрахтом" будет заключено соглашение о получении субсидии на сумму 979 млн рублей.

В 2022 году "Совфрахт" уже получал аналогичные субсидии.

В 2023 году это третье распределение субсидий на выполнение морских перевозок в Калининградскую область. В начале февраля средства подобного вида поддержки были распределены между ООО "Алгоритм Групп" (1 млрд рублей), ООО "Авто-ПЭК Юг" (12,5 млн рублей) и ФГУП "Росморпорт" (88,2 млн рублей). В марте субсидии были выделены "Росморпорту" на сумму 1 млрд 555 млн рублей и ООО "Пеленг" в размере 334 млн рублей.

В целом на 2023 год правительство РФ предоставит Росморречфлоту 3,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок в Калининград.

В январе калининградский губернатор Антон Алиханов сообщал, что правительство РФ изменит порядок субсидирования морских перевозок, а также введет другие тарифы. Алиханов отмечал, что "получение субсидии - вопрос достаточно сложный, бюджетные деньги требуют строгой отчетности". "Очень много документов надо подготовить и согласовать для их получения. Поэтому сегодня мы готовим вместе с коллегами из "Росморпорта" предложения для Минтранса, в которых будем уходить в сторону унификации тарифов под условную тонну перевозки груза", - говорил губернатор.

"Это позволит сократить трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов и повысит привлекательность системы субсидирования для всех операторов, работающих на паромных линиях", - отмечал Алиханов.

По состоянию на середину апреля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали порядка 20 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Однако эти квоты, рассчитанные на год, постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.