В "Роскосмосе" отрицают версию с космическим мусором при повреждении кораблей на МКС

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Космический мусор не является причиной появления повреждений на приборно-агрегатных отсеках кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Что там конкретно ударило, никто не знает. Наша версия - метеороид. Это точно был не космический мусор", - сказал Ельчанинов.

Он заявил, что по сближению МКС с космическим мусором есть отдельное направление, по которому "Роскосмос" сотрудничает с NASA.

"Если бы это был мусор, мы бы его отслеживали и выполнили бы еще один маневр уклонения МКС от столкновения", - сообщил Ельчанинов.

По его словам, специальная комиссия провела полный производственный и технологический аудит создания системы терморегулирования как на пилотируемом корабле, так и на грузовике.

"По результатам этого аудита мы еще раз убедились в том, что все технологии были соблюдены и соблюдаются сейчас. Результаты работы комиссии позволили нам сделать вывод, что причиной разгерметизации внешнего контура грузовика также стало внешнее воздействие", - заявил Ельчанинов.

"Кроме того, дополнительно были проверены готовящиеся к запуску корабли. Никаких ошибок не обнаружено", - отметил первый замглавы "Роскосмоса".

Инциденты с кораблями "Союз" и "Прогресс" на МКС

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов в связи с повреждением радиатора пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, также предполагалось, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

Полностью текст интервью будет опубликован в понедельник в 11:00 по московскому времени на сайтах www.interfax.ru и www.militarynews.ru.