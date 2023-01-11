Исследования подтвердили вывод о повреждении корабля "Союз МС-22" метеороидом

Версия технического повреждения радиатора не подтверждается

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Спорадический метеорит повредил радиатор внешней системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", данный вывод был подтвержден результатами исследований. Об этом сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем "Союз МС-22" на МКС.

По его словам, с помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности.

"Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования для выяснения причин повреждения радиатора внешней системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", в частности – расчет диаметра повреждения на поверхности приборного отсека корабля "Союз" при столкновении с элементом космического мусора размером до 1 миллиметра на скорости 7000 метров в секунду", - сказал Борисов.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30. По данным "Роскосмоса", изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.