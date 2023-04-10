ФСБ задержала в Подмосковье трех иностранцев почти с 700 кг кокаина

Оптовая стоимость партии наркотика на российском черном рынке превышает 2,5 млрд руб.

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании трех членов международной группы наркоторговцев, изъято 699 кг кокаина, который планировалось сбыть в России и ЕС.

"Органами безопасности зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены трое иностранцев - граждан Республики Колумбия и одного из государств Европейского союза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции",- сообщила спецслужба.

Иностранцы планировали получить в Москве ранее доставленную в РФ крупную партию кокаина, предназначенную для отправки в государства Европейского союза, однако, по данным ФСБ, часть наркотиков планировалось сбыть в России.

"Для совершения преступления наркокурьеры использовали арендованное на подставное лицо складское помещение в Московской области. Там с применением мер конспирации они тщательно переупаковывали запрещенный товар с целью затруднения его обнаружения на пунктах пропуска через государственную границу", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что "при задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина".

"По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6 млрд рублей", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России в отношении троих иностранцев возбуждено и расследуется уголовное дело. Они заключены под стражу.

В ФСБ напомнили, что уголовное законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление лишение свободы на срок до 20 лет.