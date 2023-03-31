Полицейские в Петербурге изъяли свыше 200 кг кокаина из Латинской Америки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли попытку распространения в Санкт-Петербурге двухсоткиллограммовой партии кокаина из Латинской Америки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Перекрыт канал поставки в Российскую Федерацию из стран Латинской Америки кокаина в особо крупном размере. Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн рублей", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По словам представителя МВД, в Санкт-Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Полицией установлено, что в перевозившем фрукты грузовом автомобиле фигуранты оборудовали тайники с наркотиками.

Возбуждено уголовное дело статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В настоящий момент полицейские устанавливают участников схемы поставок наркотиков на территорию России и каналы их распространения.