ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Две фуры, перевозившие почти 500 кг кокаина, остановлены в Смоленской области, задержан иностранный гражданин, организовавший перевозку наркотиков, сообщает ФСБ в четверг.

"Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области", - сообщили в спецслужбе.

Как отметили в ФСБ, в ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турции сотрудниками спецслужбы был обнаружен тайник, в котором находились 116 упаковок с наркотиками.

"В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами", - сообщили в ФСБ, уточнив, что общий вес изъятого кокаина составил 492 кг.

В отношении задержанного с поличным иностранного гражданина - организатора контрабанды наркотиков - возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков и контрабанда наркотиков), он арестован.

В ФСБ заявили, что отмечается активизация европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, "направленная как на освоение российского черного рынка наркотиков, так и на использование нашей территории для транзитного перемещения кокаина в государства Европейского союза".

В спецслужбе сообщили, что ранее на пунктах пропуска через государственную границу были изъяты три особо крупные партии наркотиков, доставленные трансграничными наркокартелями.

"При этом западные средства массовой информации пытаются преподнести факты изъятия в Российской Федерации наркотиков латиноамериканского происхождения в ущерб российским интересам, делая необоснованный вывод о повышении роли России в их транзите, но не приводя фактов изъятия кокаина, поступившего в Европу из нашей страны", - заявили в ФСБ.