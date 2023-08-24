Белоярская АЭС остановит третий энергоблок на плановый ремонт

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) 24 августа выведет энергоблок №3 (БН-600) в планово-предупредительный ремонт.

"Если вы услышите шум со стороны станции, не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования", - предупредил телеграм-канал БАЭС.

Продолжительность ремонта не уточняется.

В корпоративной газете АЭС "Быстрый нейтрон" говорится, что это планово-предупредительные мероприятия. Предполагается замена восьми испарительных модулей парогенераторов для подготовки к продлению срока эксплуатации БН-600 до 2040 года. Также предстоит выполнить капитальный ремонт с заменой выемной части главного циркулярного насоса, модернизацию некоторых систем и другие работы.

Как сообщалось, БАЭС до 2025 года полностью завершит мероприятия по продлению срока эксплуатации энергоблока БН-600.

В настоящий момент четвертый энергоблок (БН-800) также находится в плановом ремонте, он завершится в октябре 2023 года. Всего в текущем году предполагается четыре ремонта, два уже прошли.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Она обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).