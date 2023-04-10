В ИКИ РАН прогнозируют полет российских космонавтов на Луну через 7-10 лет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшее десятилетие, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Если все будет идти примерно в том же темпе, как сейчас, то я возьму на себя смелость сказать, что российские космонавты будут на Луне лет через семь-десять", - сказал он на пресс-конференции.

4 октября глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

Сейчас в России идет подготовка к запуску в июле 2023 года межпланетной станции "Луна-25".

В конце 2022 года стало известно, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС).

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сказал "Интерфаксу", что проект лунного корабля "Орел" будет пересмотрен, на его базе создадут новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что полет к Луне ПТК "Орел" возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

10 февраля 2021 года глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что разработка сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению ее облика.

Совет по космосу РАН ранее рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.