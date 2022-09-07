Пуск "Луны-25" отложен на июль-октябрь 2023 года из-за проблем с измерителем скорости

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пуск исследовательной лунной станции "Луна-25" отложен на 2023 год из-за проблем с допплеровским измерителем скорости и дальности, сообщили в "Роскосмосе".

"Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик - АО "Концерн "Вега") требованиям технического задания. В настоящее время АО "НПО Лавочкина" и кооперацией, участвующей в проекте, ведется анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата. Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"С учетом имеющихся сроков "астрономического окна" запуска, запуск космического аппарата "Луна-25" в 2022 году с безусловным обеспечением безопасной посадки на поверхность Луны, не представляется возможным", - отметили в пресс-службе.

В июне исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу" о технических проблемах при наземных испытаниях аппарата.

"Определенные сложности есть, но в плане пуска пока мы остаемся. Мы сейчас делаем все, чтобы эти сложности преодолеть и полететь в срок", - сказал Блошенко.

По его словам, речь шла об "обычных технических проблемах, связанных с разработкой нового аппарата".

"Аппарата такого не было, и циклы испытаний они все новые, если что-то идет не так, сроки приходится корректировать. Обычная наземная отработка", - отметил Блошенко.

В апреле в "Роскосмосе" сообщили, что аппарат полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем. Старт аппарата "Луна-25" с космодрома Восточный ожидается в третьем квартале 2022 года.

"Луна-25" - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО им. Лавочкина, по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.