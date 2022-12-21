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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

РФ и КНР подписали соглашение о совместном освоении Луны

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместной работе в этой области. Мы перейдем к следующей фазе (освоения Луны - ИФ), возможно, скорее всего в тесном контакте с китайскими партнерами. Это строительство будущей лунной базы", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее он отмечал, что "подобного рода проекты в одиночку, даже такими странами как Россия, реализовывать очень тяжело с финансовой точки зрения обладания всеми необходимыми компетенциями". "Подобные проекты требуют самого широкого международного сотрудничества", сказал Борисов 1 сентября на просветительском марафоне "Знание".

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

5 декабря премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлено к подписанию межправительственное соглашение между РФ и КНР о создании Международной научной лунной станции.

Ранее, 15 декабря 2021 года в интервью "Интерфаксу" Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда "Роскосмос", заявил, что ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.

Как сообщал ранее замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в госкорпорации не исключают участие в проекте частных компаний.

Юрий Борисов Роскосмос Китай Луна
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