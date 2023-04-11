Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Поправки о цифровизации воинского учёта приравнивают вручение военнообязанному повестки о призыве с момента размещения ее электронной копии в "личном кабинете" на Госуслугах, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного", - сказал Картаполов во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Накануне он сообщил журналистам, что в Госдуму внесены поправки о совершенствовании воинского учёта в РФ.

Основная новация в предлагаемых законодательных изменениях - цифровизация воинского учета, сказал Картаполов журналистам в понедельник.

Так, по его словам, для организации воинского учета будет использован специализированный, соответствующим образом защищенный государственный информационный ресурс, на базе которого в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учёта.

Кроме того, поправками предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток, сказал Картаполов.

По его словам, такие электронные оповещения военнообязанный сможет получить через личный кабинет, через портал Госуслуг либо в многофункциональных центрах.

Законопроектом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

При этом традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя сохранятся, сказал Картаполов.

Он также сообщил, что единый реестр военнообязанных будет создан на базе государственного информационного ресурса, что "сделает эту систему воинского учёта прозрачной, а сведения актуальными".

"Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия, включая личную постановку на учёт, снятие с учёта и внесение изменений в учётные данные", - сказал председатель комитета.

Он отметил, что при этом прохождение медицинской комиссии будет осуществляться в порядке личной явки, но после получения повестки.

По словам Картаполова, для тех, кто уклоняется от службы, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. "Так, если человек не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее", - отметил глава комитета.

Однако военнообязанный сможет обжаловать дистанционно в течение пяти дней эти решения, также сказал парламентарий.

Закон вступит в силу со дня подписания, добавил Картаполов.