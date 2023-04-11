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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Внесенные в Госдуму поправки о возможности для военкоматов рассылать электронные повестки не будут распространяться на весенний призыв, заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Нет, пока не будет", - сказал Картаполов во вторник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Во вторник Госдума рассматривает поправки, которые, в частности, предусматривают возможность рассылки электронных повесток, при этом рассылка бумажных повесток также сохранится.

Ранее во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) Картаполов также заявил, что, согласно поправкам о цифровизации воинского учета, повестка о призыве будет считаться полученной с момента размещения ее электронной копии в личном кабинете военнообязанного на "Госуслугах".

Андрей Картаполов Госдума
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