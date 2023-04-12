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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Работа IT-системы таможни на Дальнем Востоке восстановлена после кибератаки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке почти полностью восстановлена работоспособность единой информационной системы таможенных органов, которая 10 апреля подверглась кибератаке, сообщила Федеральная таможенная служба.

"Центры электронного декларирования возобновили свою работу. Авторегистрация и автовыпуск функционируют", - говорится в сообщении.

На 8:00 по Москве среды в Дальневосточном таможенном управлении было зарегистрировано 1 057 деклараций на товары, выпущено - 729. Это превышает средние показатели работы, отметили в ФТС.

Таможенные операции в пунктах пропуска снова совершаются в электронном виде.

10 апреля ФТС сообщила, что сбои, начавшиеся с 6 часов утра в работе единой информационной системы таможенных органов, произошли из-за воздействия извне. Это вызвало проблемы в перевозке грузов через границу. На пересечении границы гражданами сбои не сказались, отмечала служба.

ФТС Дальний Восток
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