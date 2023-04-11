Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Это же требование затронет медицинские учреждения, вузы и Центризбирком

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Органы внутренних дел, суды, Минпросвещения, медорганизации, ЦИК обязаны будут предоставлять сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и обязанных в нем состоять, следует из поправок к законопроекту о цифровизации воинского учета, размещенных в базе данных Госдумы.

Согласно поправкам, предоставлять сведения о состоящих на воинском учете и обязанных состоять на воинском учете в единый реестр воинского учета теперь будут обязаны органы внутренних дел, органы дознания и предварительного следствия, ФНС, федеральные суды (сведения о приговорах в отношении таких лиц), Фонд пенсионного и соцстрахования (о признании инвалидами), органы госвласти (о состоянии здоровья), ЦИК (о депутатах, кандидатах в депутаты и на выборные должности), вузы и научные организации (об обучающихся), Минпросвещения (после сбора сведений из школ и профессиональных образовательных организаций об обучающихся).

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций обязаны будут оповещать граждан о повестках, в том числе если им придет повестка в электронной форме.

Работодатели также будут обязаны направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг.

Минпросвещения ЦИК ФНС Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется

Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещаться выезд из РФ

Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещаться выезд из РФ

Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

"Форум гражданского общества Россия-ЕС" признан нежелательным в России

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

Александр Бастрыкин: мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России

Александр Бастрыкин: мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России

Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование трудовых мигрантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });