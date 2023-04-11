Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Это же требование затронет медицинские учреждения, вузы и Центризбирком

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Органы внутренних дел, суды, Минпросвещения, медорганизации, ЦИК обязаны будут предоставлять сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и обязанных в нем состоять, следует из поправок к законопроекту о цифровизации воинского учета, размещенных в базе данных Госдумы.

Согласно поправкам, предоставлять сведения о состоящих на воинском учете и обязанных состоять на воинском учете в единый реестр воинского учета теперь будут обязаны органы внутренних дел, органы дознания и предварительного следствия, ФНС, федеральные суды (сведения о приговорах в отношении таких лиц), Фонд пенсионного и соцстрахования (о признании инвалидами), органы госвласти (о состоянии здоровья), ЦИК (о депутатах, кандидатах в депутаты и на выборные должности), вузы и научные организации (об обучающихся), Минпросвещения (после сбора сведений из школ и профессиональных образовательных организаций об обучающихся).

Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций обязаны будут оповещать граждан о повестках, в том числе если им придет повестка в электронной форме.

Работодатели также будут обязаны направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг.