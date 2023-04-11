Повестка будет считаться врученной через семь дней с даты ее размещения в реестре повесток

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Повестка будет считаться врученной гражданину через семь дней после ее размещения в реестре повесток, указывается в поправках к законопроекту о совершенствовании системы воинского учета, размещенных в базе законодательной системы Госдумы.

В случае, если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не считается врученной, то она считается таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, говорится в поправках.

При этом отмечается, что повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.