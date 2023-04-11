СГК готовится расширить бизнес за пределами России в 2023 году

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в "СУЭК") рассматривает расширение бизнеса за пределами России, оно может состояться уже в 2023 году, заявил гендиректор "СУЭК" и "СГК" Максим Басов в ходе общения с сотрудниками энергокомпании.

"Работаем над рядом интересных сделок", - сказал он.

СУЭК в последнее время часто фигурирует в слухах об участии в различных сделках на энергорынке России. В частности, различные структуры компании в последние годы уже приобрели Рефтинскую ГРЭС у ПАО "Энел Россия" (теперь - "ЭЛ5-Энерго"), Приморскую ГРЭС у ПАО "РусГидро", а также Красноярскую ГРЭС-2 у ПАО "ОГК-2".

Осенью 2022 году Басов, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли компания сейчас возможность новых покупок электростанций в стране, говорил, что "СУЭК" в первую очередь заинтересован в угольных активах и угольной генерации.

11 апреля Басов также сказал, что СГК рассматривает возможность покупки энергомашиностроительных заводов в России.

"Сейчас мы проводим обсуждение с технической дирекцией СГК с этим подразделением (речь о сервисном подразделении СУЭК - ИФ) о покупке машиностроительных заводов в России для того, чтобы снизить наши риски и повышать нашу эффективность", - сказал Басов.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Также в состав сервисного подразделения компании входит машиностроительное предприятие "Элсиб".