Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по биолабораториям США на Украине

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Парламентское расследование было инициировано по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказала в своем докладе сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В РоссииМинобороны РФ заявило, что США переносят украинские лаборатории в другие страныЧитать подробнее

"В течение года мы проводили большую работу. Исследованы сотни документов, разные источники информации. Мы соотнесли многие факты, но мы смогли установить и свидетелей, опрос которых провели и которые нам дали бесценную информацию о том, как на самом деле организовывалась работа биолабораторий на территории Украины", - сказала она.

По ее словам, итоговый доклад парламентской комиссии по действиям биолабораторий США на территории Украины направят во все страны мира. Документ также будет направлен президенту РФ и в Следственный комитет.

"Огромная работа проведена, доказательная база собрана. Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы", - сказал, подытожив рассмотрение вопроса, Володин.

Госдума США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон об электронных повестках

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Песков заявил, что новая волна мобилизации в РФ не планируется

Закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

"Форум гражданского общества Россия-ЕС" признан нежелательным в России

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

Повестка будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете на Госуслугах

ЦБ предупредил экспортеров о рисках при переходе на расчеты в юанях по старым контрактам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });