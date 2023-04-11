Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по биолабораториям США на Украине

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Парламентское расследование было инициировано по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказала в своем докладе сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"В течение года мы проводили большую работу. Исследованы сотни документов, разные источники информации. Мы соотнесли многие факты, но мы смогли установить и свидетелей, опрос которых провели и которые нам дали бесценную информацию о том, как на самом деле организовывалась работа биолабораторий на территории Украины", - сказала она.

По ее словам, итоговый доклад парламентской комиссии по действиям биолабораторий США на территории Украины направят во все страны мира. Документ также будет направлен президенту РФ и в Следственный комитет.

"Огромная работа проведена, доказательная база собрана. Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы", - сказал, подытожив рассмотрение вопроса, Володин.