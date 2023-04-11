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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В России маркировку искусственного меха могут ввести в июле

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В России могут уже в июле ввести маркировку искусственного меха, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов на международной выставки меха, кожи и легкой промышленности "Мягкое золото России" в Пятигорске.

Он напомнил, что союз в 2021 году внес в правительство предложение распространить маркировку на искусственный мех. Сейчас проект соответствующего постановления и прилагающиеся к нему материалы находятся в Минэкономразития.

"Предварительные даты включения маркировки искусственного меха - июль 2023 года", - сказал Столбов.

Он объяснил, что отсутствие маркировки на товары из искусственного меха ставит в неравные условия производителей, а также может являться одной из форм фальсификации и незаконного оборота изделий из меха.

"За 7 лет проекта маркировки удалось добиться значительной легализации пушно-мехового рынка, но более 50% рынка находится в тени", - отметил Столбов, добавив, что "эта доля еще будет расти".

правительство Сергей Столбов Российский пушно-меховой союз Минэкономразития
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