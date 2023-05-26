Путин поддержал переход на добровольную маркировку экспортируемых ювелирных изделий

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с участниками "Деловой России" поддержал переход на добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, отправляющихся на экспорт.

Это было предложение председателя совета Гильдии ювелиров России Флуна Гумерова. Его поддержал и глава Пробирной палаты Юрий Зубарев: "Тем более, что он [добровольный порядок клеймения] сочетается с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия".

"Изделия, которые реализуются в России, проходят обязательное клеймение, оно нужно, чтобы потребитель был уверен, что изделие надлежащего качества. Клеймо гарантирует, что в изделии ровно столько золота или серебра, сколько положено там быть", - отметил Зубарев.

С 2024 года планировалось ввести обязательную маркировку (наногравировку) ювелирных изделий, то есть нанесение маркировки непосредственно на их поверхность, не только на сопроводительный документ. Маркировка несет за собой большие затраты для бизнеса, которые ювелиры оценивали в сумму около 10 млрд рублей в год.

Также Путин заявил о необходимости снять ограничения для небольших компаний при продаже ювелирных изделий из серебра, доля которого в изделиях составляет 15-20%.