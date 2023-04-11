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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект об ограничении продажи вейпов в России.

"Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов, в целях устранить возможность заказать и собрать устройство УПНП из составных компонентов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документ предусматривает запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних.

Запрещаются также применение скидок на УПНП, открытая выкладка и демонстрация устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговом объекте в целях ограничения доступа детей к информации о ней.

Предусматривается установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию.

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Авторы документа - группа депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей всех фракций.

Электронные системы доставки никотина небезопасны и вызывают привыкание особенно в детском возрасте, следовательно, их государственное регулирование должно быть строгим в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от последствий потребления никотинсодержащей продукции, считают депутаты.

Законопроектом также предлагается внести поправки в законодательство, предусматривающие принятие мер по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, в том числе от рекламы устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Как говорится в пояснительной записке, не допускается к обороту информационная продукция для детей, не достигших возраста 12 лет, которая содержит "изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции".

В закон "О рекламе" вносятся поправки, не допускающие в рекламе демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием специальных устройств.

Госдума
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