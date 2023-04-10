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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

За продажу подросткам вейпов и сигарет предложили штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправки об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потреблении табака и никотиносодержащей продукции либо за продажу такой продукции несовершеннолетним.

"Мы двумя поправками действующую административную ответственность усиливаем", - сказал на заседании комитета член комитета Александр Тетердинко.

Как отметил председатель комитета Павел Крашенинников, в том числе, возможно, это коснется и вейпов.

Так согласно поправкам, продажа несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции будет наказываться штрафом для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (действует от 20 тысяч до 40 тысяч); для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (действует от 40 тысяч до 70 тысяч); для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей (действует от 150 тысяч до 300 тысяч).

Поправки внесены к законопроекту 278685-8.

Госдума Павел Крашенинников
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