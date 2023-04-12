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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 7,3 тыс. человек

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,3 тыс. случаев, скончались 39 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 7 282 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 259 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,8%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 932 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 350.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 39 человек, накануне сообщалось о 38 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 150 человек, или на 14,1% больше в сравнении с 11 апреля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 734 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, 397 681 умерший и 22 116 159 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19
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