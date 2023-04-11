Суточный прирост COVID-19 в России составил 5932 новых случая

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 5932 новых случая заражения коронавирусом против 6622 днем ранее, число госпитализаций COVID-19 увеличилось за сутки более чем в 2,5 раза, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

За сутки в больницы попали 1282 человека с коронавирусной инфекцией против 467 днем ранее. Оперштаб отметил рост госпитализаций в 65 регионах страны.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек, накануне сообщалось о 34 умерших.

В Москве за сутки выявили 656 заразившихся коронавирусом против 790 днем ранее, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф". Число подтвержденных случаев за сутки снижается третий день.

Госпитализированы 141 человек. За 24 часа скончались семь человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее также сообщалось о девяти умерших.