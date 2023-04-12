Путин отметил рост выручки российской космической отрасли

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В 2023 году Россия потратит на развитие космической отрасли более 251 млрд рублей, заявил главе "Роскосмоса" Юрию Борисову президент Владимир Путин. Он отметил ,что растет и выручка от деятельности в этой сфере.

"В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим миллиарда (рублей), а в этом - уже 251 с лишним. Выручка растет", - сказал президент.

Ранее Борисов в видеообращении по поводу Дня космонавтики заявил заявил о необходимости более активного внедрения современных технологий в российскую космическую отрасль и кратного увеличения производства космических аппаратов "в интересах государственных заказчиков, наших предпринимателей и обычных граждан".