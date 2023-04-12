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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Глава "Роскосмоса" заявил о необходимости кратно нарастить выпуск космических аппаратов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о необходимости более активного внедрения современных технологий в российскую космическую отрасль и наращивания производства космических аппаратов.

"Мы должны активнее внедрять новые технологии, кратно нарастить объемы производства космических аппаратов в интересах государственных заказчиков, наших предпринимателей и обычных граждан", - сказал Борисов в видеообращении, которое опубликовал "Роскосмос" в День космонавтики.

Он отметил, что предшественники сделали страну ведущей космической державой, но на "заслугах прошлого далеко не уедешь", и последние события показали необходимость реализации иных подходов к работе.

"Сегодня без космических технологий невозможно представить жизнь даже на бытовом уровне. Качественная связь, навигационные услуги, прогнозирование погоды и многое-многое другое мы получаем благодаря аппаратам, работающим в космосе", - подчеркнул глава госкорпорации.

Он призвал руководителей профильных предприятий "быть открытыми к новым идеям своих сотрудников, поддерживать здравые инициативы работников ракетно-космической отрасли, творчески и ответственно подходить к своей работе".

В видеообращении Борисов поздравил работников отрасли с Днем космонавтики, поблагодарил за труд и пожелал здоровья и благополучия.

Роскосмос Юрий Борисов
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