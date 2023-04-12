МВД РФ выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина "Почтой России"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МВД России не поддерживает эксперимент по розничной онлайн-продаже отечественной винной продукции через "Почту России" и выступает против его проведения.

"Данный законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через Интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан, в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом (школы), а также не учитывает имеющиеся региональные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции", - сообщили "Интерфаксу" в МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

В министерстве отметили, что ведомство не участвовало в подготовке данного законопроекта, разработкой которого занимался Минфин России.

В этой связи в МВД подчеркнули, что "идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан".

"Кроме того, принятие законопроекта по онлайн-продажам спиртного увеличит возможность совершения противоправных действий (посягательств) и в отношении работников АО "Почта России", доставляющих такую продукцию по месту, определяемому заказчиком", - резюмировали в полиции.

Эксперимент по онлайн-продаже вина

Ранее в пятницу, 7 апреля, в правительстве РФ одобрили и внесли в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года на территории Москвы и Московской области.

Документ носит название "О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта акционерного общества "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Согласно пояснительной записке, эксперимент нацелен на "оказание дополнительного содействия развитию российского виноделия и изменение баланса на рынке в пользу отечественной продукции".

Согласно законопроекту, розничная продажа российского вина будет разрешена "лицам, имеющим лицензию на осуществление вида деятельности по производству, хранению и поставке произведенной алкогольной продукции или лицензию на осуществление вида деятельности по производству, хранению, поставке и розничной продаже произведенной сельскохозяйственным товаропроизводителем винодельческой продукции". Дополнительной лицензии на розничную продажу алкогольной продукции получать не требуется.

"Почта России" в рамках эксперимента будет хранить вино, находящееся в собственности продавцов, без получения лицензии на хранение такой продукции. Формирование и ведение перечня продавцов, участвующих в эксперименте, закрепляется за Минсельхозом.

"В целях недопущения продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в законопроекте предусматривается возможность использования в рамках эксперимента Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", - говорится в записке.

Проведение эксперимента поддержали вице-премьер Виктория Абрамченко и представитель Росалкогольрегулирования на первом Российском винодельческом форуме в конце 2022 года.