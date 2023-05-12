В России производство вина в январе-апреле увеличилось на 10%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2023 года производство вина в России выросло на 10% в годовом измерении, сообщила на Форуме винного туризма в Абрау-Дюрсо замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

По ее словам, на сегодняшний день общие площади виноградников в стране превышают 101 тысячу га (на 4% больше, чем в начале 2022 года). Из них 83 тысячи га находятся в плодоносящем возрасте.

Валовой сбор винограда в прошлом году составил 890 тысяч тонн, что на 18% больше, чем годом ранее.

Федина добавила, что сейчас почти во всех винодельческих регионах России созданы либо создаются проекты винного туризма, национальные туристические маршруты, развивается соответствующая инфраструктура. Сформированы комплексные программы - "винные дороги", в Краснодарском крае протяженность таких маршрутов составляет 528 км.

С 2022 года в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства России" сельхозпроизводители могут получить поддержку для проектов сельского туризма в виде гранта "Агротуризм".

Ранее исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников сообщал, что производство винодельческой продукции в России по итогам 2023 года может вырасти на 7-8% при хорошем урожае винограда. По итогам прошлого года в России было выпущено 65,2 млн дал винодельческой продукции (рост к 2021 году составил 8,1%). В том числе производство вин выросло на 9,65%.