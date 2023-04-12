Суд признал осужденного экс-главу Коми Гайзера банкротом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление о банкротстве осужденного за коррупцию бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, сообщается в материалах суда.

АО "Коми холдинговая компания" заявило о банкротстве Гайзера из-за его долга в размере 64 млн рублей.

Арбитражный суд Коми удовлетворил заявление и в среду признал экс-чиновника несостоятельным. В отношении Гайзера введена процедура реализации имущества.

Приговор и уголовное дело

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил девять лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, еще один бывший глава республики, экс-сенатор Владимир Торлопов - 6,5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Еще десять фигурантов дела получилиот пяти до восьми лет лишения свободы, в том числе условно.

Позднее Мосгорсуд оставил без изменений наказание осужденным.

В зависимости от роли каждого подсудимые были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

При этом суд оправдал всех фигурантов по обвинению в организации и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ) и ряду других обвинений, в частности Гайзера - по одному из эпизодов взяточничества с правом на реабилитацию.

Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая".

Кроме того, как установили следствие и суд, подсудимые незаконно завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма ущерба, причиненная Коми, превысила 3,8 млрд рублей.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был объявленный в международный розыск бизнесмен Александр Зарубин, а бенифициарами - Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов.

Летом 2021 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Гайзеру. Он отбывает наказание в колонии в Тверской области.

В 2021 году с фигурантов "дела Гайзера" Сыктывкарский горсуд взыскал 64 млн рублей, а в 2022 году - 1,449 млрд рублей. Позже Верховный суд Коми уменьшил сумму взыскания до 1,214 млрд рублей.