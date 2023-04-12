Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ ввела санкции против 333 граждан Канады

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский санкционный список пополнился 333 гражданами Канады, сообщили в среду в МИД России.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов".

Список подпавших под санкции канадских граждан опубликован на сайте МИД РФ.

В настоящий момент в российском "стоп-листе" находятся 1537 канадцев.

МИД РФ Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать электрокар "Алмаз-Антея" E-Neva с 2026 года

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

Требования "ГАЗа" по иску к VW включают 20,8 млрд рублей упущенной выгоды

МВД РФ выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина "Почтой России"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о захвате трех кварталов в районе Артемовска отрядами "Вагнер"

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

Эксплуатация российского сегмента МКС продлена до 2028 года

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Совет Федерации одобрил закон об электронных повестках

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"

Греф заявил о сложностях Сбербанка с импортозамещением "железа"
Пожар в торговом центре в Кемерове

Для бывшего главы МЧС Кузбасса Мамонтова прокурор попросил 14 лет по делу "Зимней вишни"

Убийство Владлена Татарского

Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });