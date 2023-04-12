РФ ввела санкции против 333 граждан Канады
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский санкционный список пополнился 333 гражданами Канады, сообщили в среду в МИД России.
В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что "придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов".
Список подпавших под санкции канадских граждан опубликован на сайте МИД РФ.
В настоящий момент в российском "стоп-листе" находятся 1537 канадцев.