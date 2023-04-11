Канада ввела санкции против 14 граждан России и 34 компаний
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Канада расширила санкции против России, внесла еще 14 физических и 34 юридических лица в санкционный список, сообщается на сайте канадского правительства.
Под санкции в частности попали глава республики Татарстан Рустам Минниханов, его жена Гульсина Минниханова и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Также санкции коснулись группы компаний "Волга-Днепр", ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".