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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Канада ввела санкции против 14 граждан России и 34 компаний

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Канада расширила санкции против России, внесла еще 14 физических и 34 юридических лица в санкционный список, сообщается на сайте канадского правительства.

Под санкции в частности попали глава республики Татарстан Рустам Минниханов, его жена Гульсина Минниханова и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Также санкции коснулись группы компаний "Волга-Днепр", ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Канада РФ
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