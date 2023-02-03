Канада ввела санкции против 38 физлиц и 16 юрлиц из России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Канады объявили в пятницу о введении в рамках мер против РФ санкций против физических и юридических лиц.

"Канада вводит санкции против 38 человек и 16 юрлиц, считая их ответственными за дезинформацию и пропаганду", - отмечается в пресс-релизе канадского МИД.

В декабре прошлого года власти Канады ввели санкции против МВД РФ, министерства юстиции, Следственного комитета и Центральной избирательной комиссии РФ, а также против Федеральной службы исполнения наказаний РФ и Федерального агентства по делам национальностей России. В ответ МИД РФ объявил о закрытии въезда на территорию России для 200 граждан Канады.

Канадские санкционные списки в декабре 2022 года пополнили и 33 физических лица. В том же месяце власти Канады восстановили действие санкций в отношении турбин российских трубопроводов "Северного потока".