Массовые мероприятия в Херсонской области 9 мая проводиться не будут

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Херсонской области массовые мероприятия 9 мая проводиться не будут, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях действия указа о военном положении, массовые мероприятия именно в организационном плане не будут проводиться в целях дополнительной безопасности. Мы считаем, что сегодня это не совсем целесообразно и небезопасно", - сказал Сальдо в эфире местного телеканала "Таврия".

Он отметил при этом, что жители региона в День Победы пойдут к памятным местам по личной инициативе. Поэтому мемориалы и памятники на территории области сейчас приводятся в порядок. "Очень много памятных мест приводится в порядок", - сказал Сальдо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан".

От парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей, а также республики Крым.

В Херсонской области с октября 2022 года действует военное положение.